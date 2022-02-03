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Общество3 февраля 2022 12:57

В МЧС опровергли информацию об эвакуации жилых домов под Белгородом

Фейковые объявления появились в поселке Северный
Анастасия Лемешко
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В Главном управлении МЧС России по Белгородской области опровергли информацию, которая могла стать причиной беспокойства жителей региона. В поселке Северный обнаружили фейковые объявления о якобы назначенных на девять часов утра 8 февраля эвакуациях жилых домов пешими колоннами.

- Информация о каких-либо тренировках или учениях МЧС по эвакуации, изложенная в этих объявлениях, является ложной и не соответствует действительности, - отметили в пресс-службе ведомства.

Спасатели заверили белгородцев, что никаких предпосылок для паники и беспокойства нет. Жителей региона также призвали использовать только официальную информацию.

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