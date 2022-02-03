Белгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 февраля 2022 12:46

В Старом Осколе полицейские закрыли наркопритон

Злачную квартиру обнаружили в микрорайоне Молодогвардеец
Анастасия Лемешко
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков накрыли в Старом Осколе притон. Злачная квартира, расположенная в микрорайоне Молодогвардеец, попала в поле зрения полиции неслучайно.

Ее 38-летний хозяин, по данным пресс-службы УМВД региона, не только сам употребляет запрещенные вещества, но и принимает таких же гостей. Правоохранители уже несколько раз задерживали посетителей квартиры. Кроме того, на подозрительных людей в подъезде жаловались и жильцы дома.

На этот раз в квартире полицейские обнаружили, помимо хозяина, двух женщин. Все трое были в состоянии наркотического опьянения. Сотрудники УМВД изъяли шприцы и приспособления для употребления запрещенных веществ. За систематическое предоставление жилья наркопотребителям в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до четырех лет лишения свободы. Он и его гостьи также привлечены к административной ответственности за немедицинское употребление наркотических средств.

0