В Старом Осколе полицейские закрыли наркопритон

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков накрыли в Старом Осколе притон. Злачная квартира, расположенная в микрорайоне Молодогвардеец, попала в поле зрения полиции неслучайно.

Ее 38-летний хозяин, по данным пресс-службы УМВД региона, не только сам употребляет запрещенные вещества, но и принимает таких же гостей. Правоохранители уже несколько раз задерживали посетителей квартиры. Кроме того, на подозрительных людей в подъезде жаловались и жильцы дома.

На этот раз в квартире полицейские обнаружили, помимо хозяина, двух женщин. Все трое были в состоянии наркотического опьянения. Сотрудники УМВД изъяли шприцы и приспособления для употребления запрещенных веществ. За систематическое предоставление жилья наркопотребителям в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до четырех лет лишения свободы. Он и его гостьи также привлечены к административной ответственности за немедицинское употребление наркотических средств.