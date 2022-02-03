4 февраля Белгородчину окутает туман

Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Фото: Василий Вахрин

Завтра, 4 февраля на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. Местами туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер северный, ночью от четырех до девяти метров в секунду, днем – от шести до 11-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от двух до семи градусов мороза, днем – от ноля до минус пяти градусов.

В Белгороде ночью от двух до четырех градусов ниже ноля, днем – от одного до трех градусов мороза.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям и гостям региона, что требованиями пожарной безопасности установлены определенные правила при устройстве и эксплуатации электрического оборудования, соблюдение которых позволит вам максимально обезопасить себя от возникновения пожара. Выходя из дома, не забывайте о необходимости отключения электроприборов из сети. Будьте аккуратны при использовании печного отопления.

Если планируете выходить на улицу, внимательно отнеситесь к выбору одежды – в мороз необходимо носить свободную, не плотно прилегающую одежду, обязательно надевать варежки (перчатки), шарф и шапку.

Участникам дорожного движения спасатели рекомендуют перед выездом проверять состояние стеклоочистителей и световых приборов. На дороге строго соблюдайте правила дорожного движения, с осторожностью управляйте транспортным средством в условиях ограниченной видимости, вызванной туманом. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, будьте особо бдительны на перекрестках и пешеходных переходах.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.