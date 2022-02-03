В Белгороде семья отправилась угарным газом

Происшествие случилось вечером 2 февраля в доме на Гражданском проспекте в Белгороде. В экстренные службы поступило сообщение, что хозяева одной из квартир почувствовали недомогание. Прибывшие на вызов спасатели вскрыли дверь и обнаружили без сознания 36-летнюю хозяйку и ее 16-летнего сына. Сожитель женщины умер на месте происшествия от отравления угарным газом. Женщину и подростка доставили в больницу.

По предварительным данным, к трагедии могла привести перекрытая вытяжка. Как сообщили пресс-службы Следственного комитета и прокуратуры области, по факту произошедшего организованы проверки.