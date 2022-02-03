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Общество3 февраля 2022 11:16

Белгородке по ошибке удалили легкое

Октябрьский райсуд обязал медучреждение выплатить компенсацию в размере одного миллиона рублей
Алексей СЕРГУНИН
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В результате неправильно поставленного диагноза женщина лишилась жизненно важного органа и стала инвалидом.

В результате неправильно поставленного диагноза женщина лишилась жизненно важного органа и стала инвалидом.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Октябрьский районный суд Белгорода с участием прокуратуры рассмотрел гражданское дело о взыскании компенсации морального вреда, причиненного в результате некачественного оказания медицинской помощи.

В суде установлено, что женщина обратилась в ОГБУЗ «Белгородский онкологический диспансер» с жалобами на затрудненное дыхание. Ей поставили диагноз: «Подозрение на онкологическое поражение легкого», после чего удалили легкое.

При исследовании биологического материала установлен иной диагноз, который показал, что злокачественной опухоли не было.

В результате неправильно поставленного диагноза женщина лишилась жизненно важного органа и стала инвалидом, что квалифицировано экспертами как причинение тяжкого вреда здоровью.

Октябрьский районный суд Белгорода в соответствии с заключением прокурора в пользу пострадавшей с медицинского учреждения взыскал один миллион рублей. Решение суда не вступило в законную силу.

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