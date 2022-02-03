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Здоровье3 февраля 2022 10:06

Еще 661 белгородец вылечился от коронавируса

Всего с начала пандемии битву у ковида выиграли 80793 человека
Алексей СЕРГУНИН
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26710 белгородцев изолированы из-за контакта с заболевшими, 262890 - сняты с самоизоляции.

26710 белгородцев изолированы из-за контакта с заболевшими, 262890 - сняты с самоизоляции.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки от коронавируса вылечился 661 житель региона. Это на 58 больше, чем днем ранее, и на 159 больше, чем 31 января.

Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса вылечились 80793 человека.

Тем временем 14168 белгородцев находятся на самоизоляции, 26710 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 262890 - сняты с самоизоляции.

Как сообщалось ранее, 2 февраля в регионе положительный тест на COVID-19 сдали 724 человека.

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