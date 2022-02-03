В подвале жителя Белгородской области полицейские нашли теплицу с коноплей

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков обнаружили в подвале дома 35-летнего жителя Яковлевского городского округа теплицу с коноплей. По предварительным данным, мужчина высадил семена наркотикосодержащего растения в лотки с грунтом, поливал их и ухаживал. Помещение он оборудовал специальной лампой. Вот только собрать урожай любитель ботаники так и не успел.

По данным пресс-службы УМВД области, полицейские изъяли у него 42 растения конопли, которые согласно выводам экспертов, уже содержат наркотические вещества, плюс 67 молодых побегов. Возбуждено уголовное дело. За незаконное культивирование наркотикосодержащих растений мужчине грозит до двух лет лишения свободы