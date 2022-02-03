Стали известны подробности наезда на трех пешеходов в Белгороде

Напомним, ДТП произошло в Белгороде 2 февраля около 10 часов 39 минут. По предварительным данным, 49-летний водитель на «Рено Логан», двигался по улице Студенческая. На регулируемом перекрестке с улицей Некрасова при повороте налево на разрешающий сигнал светофора он не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение со встречным автомобилем «Мазда 6» под управлением 43-летнего мужчины. Тот от удара выехал на тротуар и наехал трех человек – 66-летнюю женщину, 58-летнего и 20-летнего мужчины.

- Пешеходы получили травмы различной степени тяжести, с которыми были доставлены в медицинские учреждения, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

В этот же день в регионе произошло еще две аварии с участием пешеходов. По предварительным данным, около 09 часов 30 минут в районе дома № 5а на улице 60 лет Октября в Белгороде 37-летний водитель «Ауди А3», при движении задним ходом наехал на 73-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. Пенсионерку с травмами доставили в больницу.

В Старом Осколе под колеса автомобиля попал ее сверстник. По предварительным данным, около 21 часов 20 минут 19-летний водитель на «Ладе Приоре» в районе дома № 24 Бульвара Дружбы микрорайона «Лебединец» сбил пожилого мужчину, пересекавшего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Пострадавшего доставили в больницу.