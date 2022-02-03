Белгородские школьники будут отдыхать на побережье Черного моря практически три недели. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

15 школьников из Белгородской области отдохнут в «Артеке». В международный детский лагерь они отправятся 13 февраля. В это время здесь откроется вторая смена 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В Крыму отдохнут школьники из Белгорода, Шебекина, Губкина, Старого Оскола, Белгородского района и Яковлевского городского округа. Все они добились успехов в учебе, культуре, искусстве, науке, спорте и общественной деятельности.

Отбор проводила автоматизированная информационная система «Путевка» на основе электронного портфолио ребят. Так особо активных и отличившихся школьников поощряют с 2017 года. Чтобы получить путевку через АИС достаточно загрузить свои данные (портфолио, дипломы за достижения) – в специальную информационную систему. Необходимо зарегистрироваться по ссылке, заполнить анкету, указав все данные о себе, родителях, школе, а также свои достижения: от победы в «Веселых стартах» до международных предметных Олимпиад. Важно прикрепить сканы дипломов. Затем – выбрать смену и отправить заявку.

Система автоматически поставит претенденту рейтинг – за каждое достижение начисляются баллы. Так, диплом победителя областного конкурса получит более высокий балл, чем диплом победителя школьного. Чем выше рейтинг, тем больше шансов попасть на смену.

Вторая смена «Штурманы книжных морей» в «Артеке» пройдет с 13 – 14 февраля по 5 – 6 марта. Белгородские школьники будут отдыхать на побережье Черного моря практически три недели.