Четырехэтажное здание школы № 4 построено в 1971 году. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В Белгороде на капитальный ремонт школ потратят 2,3 миллиарда рублей. Уже к началу марта подрядчики должны завершить разработку проектно-сметной документации. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

К полному обновлению десяти муниципальных и двух областных образовательных учреждений приступят в мае - июне. Ждет капитального ремонта и школа №4. Сегодня здесь учатся 800 ребят. Четырехэтажное здание построено в 1971 году.

На время ремонта ученики 1–4 классов и десятиклассники переедут в гимназию №5, остальные – в школу №19. Обучение организуют в две смены. В первую, согласно СанПиН, будут заниматься учащиеся 1, 5, 9 и 11 классов.

- При распределении детей по школам старались, в первую очередь, придерживаться территориального принципа, - пояснила начальник управления образования Белгорода Ирина Гричаникова. - Брали близлежащие школы, учитывали их возможности, и поэтому в основном каждая из школ, уходящих на ремонт, распределяется по двум образовательным учреждениям.