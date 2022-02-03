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Происшествия3 февраля 2022 6:17

В Белгородской области подозреваемого в убийстве двух сестер взяли под стражу

Ему может грозить пожизненный срок
Анастасия Лемешко
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Напомним, кровавая трагедия произошла в ночь с 29 на 30 января в Губкинском городском округе. По предварительным данным, мужчина с криминальным прошлым сначала устроил расправу над своей сожительницей – адвокатом. После этого он отправился к ее сестре, которая была против их отношений, и нанес смертельные ранения и второй женщине.

Как ранее сообщал региональный Следком, подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело о двойном убийстве. По данным прокуратуры Белгородской области, фигуранта заключили под стражу. Максимальное наказание, которое ему грозит – пожизненный срок.

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