В Белгородской области подозреваемого в убийстве двух сестер взяли под стражу

Напомним, кровавая трагедия произошла в ночь с 29 на 30 января в Губкинском городском округе. По предварительным данным, мужчина с криминальным прошлым сначала устроил расправу над своей сожительницей – адвокатом. После этого он отправился к ее сестре, которая была против их отношений, и нанес смертельные ранения и второй женщине.

Как ранее сообщал региональный Следком, подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело о двойном убийстве. По данным прокуратуры Белгородской области, фигуранта заключили под стражу. Максимальное наказание, которое ему грозит – пожизненный срок.