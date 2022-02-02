Белгородского чиновника обвиняют в растрате более девяти миллионов рублей

Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд Белгорода для рассмотрения по существу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Белгорода утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя начальника отдела по реализации генподрядной деятельности ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области». Об этом сообщают пресс-службы трех ведомств - СУ СК РФ, УФСБ РФ по Белгородской области, а также белгородской прокуратуры.

Во время следствия выяснилось, что ОГБУ «УКС Белгородской области» заключило со строительной организацией договоры на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ в терапевтическом корпусе ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ им. П.В. Гапотченко».

Обвиняемый на момент совершения преступления занимал должность консультанта отдела управления проектами № 3 ОГБУ «УКС Белгородской области». С апреля по ноябрь 2020 года в соответствии со своими служебными обязанностями он должен был осуществлять надлежащий контроль за работами в больнице, проводимыми в рамках исполнения заключенных договоров. Не осуществив выезд на объект, и не удостоверившись в техническом состоянии приточно-вытяжной вентиляции, в ноябре 2020 года обвиняемый подписал акт приемки выполненных работ по замене приточно-вытяжной вентиляции, находившейся в неработоспособном состоянии. В результате региональному бюджету причинен ущерб на сумму более девяти миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд Белгорода для рассмотрения по существу.

Что самое любопытное, так это максимальное наказание в соответствии с ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность). Чиновнику за этот проступок грозит не более шести месяцев лишения свободы.