В белгородский контакт-центр «122» звонят по шесть тысяч человек в сутки

При помощи сервиса граждане могут вызвать врача на дом не только для себя, но и для своих родственников и даже для соседей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В контакт-центре «122» Белгородской области в сутки обрабатывается до шести тысяч звонков. В дневную смену на линии работают порядка 80 операторов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Нагрузка на контакт-центр выросла практически в три раза, чтобы принимать все звонки увеличили количество линий. На сегодняшний день от жителей региона поступает от пяти до шести тысяч телефонных обращений. На случай резкого увеличения количества обращений есть резерв операторов, но на данный момент их помощь не требуется.

Служба работает круглосуточно, но количество операторов днем и ночью разное. Так, в дневную смену работают не менее 80 человек, из них 71 – на линии, а остальные помогают новым сотрудникам. Ночью операторов меньше, поскольку основная нагрузка приходится на дневное время. Часы пик – с 8 до 10 утра, на которые приходится треть суточного числа звонков в колл-центр.

- Много обращений видим в сети по поводу того, что невозможно дозвониться на телефонную линию, - пояснила руководитель МФЦ Белгородской области Олеся Митякина. - Люди звонят и слышат свой номер в очереди 95 или больше, пугаются, бросают трубку. Не нужно этого делать. Вы сначала 95-й, потом 20-й, потом сразу же вам отвечает оператор.

Все поступающие на линию «122» звонки записываются. Обращения по поводу некачественного обслуживания в МФЦ проверяют с помощью этих записей, они хранятся до двух месяцев. Специалисты напоминают, что в Белгородской области работает сервис «Электронная регистратура», через который также можно вызвать на дом врача, закрыть больничный или воспользоваться другими услугами.

- При помощи сервиса граждане могут вызвать врача на дом не только для себя, но и для своих родственников и даже для соседей, - уточнила Олеся Митякина. - Для этого нужен номер полиса, фамилия, имя, отчество, дата рождения и точный адрес.

Это можно сделать в любое время и абсолютно без очереди. Вызов попадет в медицинскую информационную систему и также будет доступен врачам. Если у человека не получается вызвать врача через «Электронную регистратуру», необходимо обратиться в МФЦ. Специалисты проверят, правильно ли внесены личные данные гражданина в личном кабинете, и подскажут, как в дальнейшем пользоваться сервисом.