3 февраля в Белгородской области ожидают снег

При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 3 февраля на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, ночью местами умеренный снег, мокрый снег. Местами туман, гололед. На дорогах местами гололедица.

Ветер восточный, от четырех до девяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью и днем от четырех градусов мороза до одного градуса тепла.

В Белгороде ночью от ноля до минус двух градусов, днем – от одного градуса мороза до одного градуса тепла.

Для того чтобы в вашем доме холодными вечерами было не только тепло, но и безопасно, Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует соблюдать элементарные правила пожарной безопасности в быту. Владельцам газовых колонок специалисты советуют периодически проверять наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах. Жителям региона, дома которых оборудованы печным отоплением, следует обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности при его эксплуатации. Не допускайте перекала печи, топите печь два-три раза в день и не более чем по полтора часа.

Перед выходом на улицу, учитывайте температурный режим и одевайтесь соответственно погоде.

Спасатели напоминают пешеходам, что на скользкой дороге в разы увеличивается тормозной путь любого транспортного средства. В связи с этим при переходе проезжей части необходимо убедиться, что машина остановилась и пропускает вас. Также рекомендуется обувать малоскользящую обувь перед выходом из дома. Во время перемещения по скользкой улице избегайте резких движений и постоянно смотрите себе под ноги. Если нужно осмотреться, не стоит этого делать на ходу – лучше остановиться.

Автомобилистам советуют быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и иметь дополнительные запасы горючего. Перед выездом проверяйте состояние стеклоочистителей и световых приборов. При движении сохраняйте более длинную, чем обычно, дистанцию между транспортными средствами, так как тормозной путь из-за гололеда значительно увеличивается. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.