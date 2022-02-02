В Белгородской области направили в суд уголовное дело о халатности при проведении капремонта больницы

В Белгородской области завершили расследование уголовного дела о халатности при проведении капитального ремонта Чернянской центральной районной больницы. Оно было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

По версии следствия, обвиняемый, будучи сотрудником областного управления капитального строительства, должен был контролировать ход работ. При замене приточно-вытяжной вентиляции корпуса, предназначенного для размещения больных COVID-19, он не убедился в ее техническом состоянии и подписал акт приемки. При этом, по данным прокуратуры Белгородской области, вентиляция находилась в неработоспособном состоянии.

Как отметили в пресс-службе регионального Следкома, это создало угрозу для жизни и здоровья пациентов и медперсонала, а также могло привести к возникновению и распространению внутрибольничных инфекций. Кроме того, департаменту строительства области был причинен особо крупный ущерб на сумму более 9 миллионов.

По данным пресс-службы прокуратуры области, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Санкции статьи, инкриминируемой обвиняемому, предусматривают наказание в виде крупного штрафа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обязательных или исправительных работ либо ареста на срок до шести месяцев.