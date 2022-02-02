В Белгороде автомобиль сбил на тротуаре пешеходов – трое доставлены в больницу

скриншот видео УМВД России по Белгородской области.

ДТП произошло в среду, 2 февраля, около 10 часов 30 минут на пересечении улиц Некрасова и Студенческая. По предварительным данным, на регулируемом перекрестке столкнулись «Рено Логан» и «Мазда». От удара второй автомобиль выехал на тротуар, где пешеходы ждали разрешающий сигнал светофора, и наехал на них.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, три человека – двое мужчин и женщина - доставлены в больницу. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии. Инспекторы ГИБДД обеспечивают безопасный объезд места происшествия.