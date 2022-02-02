Белгородский баскетболист Алексей Швед примет участие в Матче всех звезд

Экс-игрок белгородского «Буревестника» уже принимал участие в таком матче – в 2020-м году в ранге игрока подмосковных «Химок». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20 февраля в Москве пройдет традиционный Матч звезд по Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Белгородец Алексей Швед сыграет в составе «Звезд России» против «Звезд мира».

Экс-игрок белгородского «Буревестника» уже принимал участие в таком матче – в 2020-м году в ранге игрока подмосковных «Химок». Тогда она стал MVP встречи. Сейчас Швед выступает за столичный ЦСКА.