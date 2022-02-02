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Спорт2 февраля 2022 9:21

Белгородский баскетболист Алексей Швед примет участие в Матче всех звезд

Встреча состоится 20 февраля в Москве
Алексей СЕРГУНИН
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Экс-игрок белгородского «Буревестника» уже принимал участие в таком матче – в 2020-м году в ранге игрока подмосковных «Химок».

Экс-игрок белгородского «Буревестника» уже принимал участие в таком матче – в 2020-м году в ранге игрока подмосковных «Химок».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20 февраля в Москве пройдет традиционный Матч звезд по Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Белгородец Алексей Швед сыграет в составе «Звезд России» против «Звезд мира».

Экс-игрок белгородского «Буревестника» уже принимал участие в таком матче – в 2020-м году в ранге игрока подмосковных «Химок». Тогда она стал MVP встречи. Сейчас Швед выступает за столичный ЦСКА.

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