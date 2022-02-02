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Общество2 февраля 2022 12:26

В Белгородской области с 1 февраля проиндексировали материнский капитал

В прошлом году его получателями в регионе стали 10358 человек
Алексей СЕРГУНИН
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За 15 лет реализации государственной программы 112656 белгородских семей стали обладателями материнского капитала.

За 15 лет реализации государственной программы 112656 белгородских семей стали обладателями материнского капитала.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Белгородской области с 1 февраля проиндексировали материнский капитал. В прошлом году его получателями в регионе стали 10358 человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Размер материнского (семейного) капитала в 2022 году увеличится на уровень фактический инфляции – на 8,4 процентов. На первого ребенка сумма выплаты составит 524,5 тысячи рублей вместо прежних 483,9, на второго – увеличится до 693,1 тысяч.

За 15 лет реализации государственной программы 112656 белгородских семей стали обладателями материнского (семейного) капитала. В прошлом году с заявлением о распоряжении средствами обратились 13589 владельцев сертификатов.

В основном, белгородские семьи предпочитают вкладывать средства в покупку недвижимости или строительство. Так, материнским капиталом на эти цели распорядились 7290 родителей из нашего региона. Еще 2357 семей направили средства в образование своих детей, 17 – перечислили деньги на пенсию матери. За ежемесячными выплатами из средств маткапитала обратились 3926 владельцев сертификатов.

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