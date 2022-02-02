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Здоровье2 февраля 2022 10:03

За сутки пять жителей Белгородской области умерли от коронавируса

Всего с начала пандемии в регионе от ковида скончались 1934 человека
Алексей СЕРГУНИН
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Днем ранее так же умерли пять человек.

Днем ранее так же умерли пять человек.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались пять человек. Это жительница Старого Оскола 1928 года рождения, жительница Старооскольского горокруга 1955 года рождения, житель Старого Оскола 1956 года рождения, житель Белгорода 1957 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся - житель Яковлевского горокруга 1945 года рождения. Он проходил лечение в белгородской городской больнице №2.

Напомним, что днем ранее так же умерли пять человек.

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса скончались 1934 человека.

Как сообщалось ранее, 30 января в регионе положительный тест на COVID-19 сдали 646 человек, а от коронавируса вылечились 603 жителя региона.

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