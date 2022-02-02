Еще 603 белгородца вылечились от коронавируса

26647 белгородцев изолированы из-за контакта с заболевшими. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки от коронавируса вылечились 603 жителя региона. Это на 101 больше, чем днем ранее.

Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса вылечились 80132 человека.

Тем временем 14168 белгородцев находятся на самоизоляции, 26647 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 262164 - сняты с самоизоляции.

Как сообщалось ранее, 1 февраля в регионе положительный тест на COVID-19 сдали 646 человек.