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Здоровье2 февраля 2022 8:00

Еще 603 белгородца вылечились от коронавируса

Всего с начала пандемии битву у ковида выиграли 80132 человека
Алексей СЕРГУНИН
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26647 белгородцев изолированы из-за контакта с заболевшими.

26647 белгородцев изолированы из-за контакта с заболевшими.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки от коронавируса вылечились 603 жителя региона. Это на 101 больше, чем днем ранее.

Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса вылечились 80132 человека.

Тем временем 14168 белгородцев находятся на самоизоляции, 26647 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 262164 - сняты с самоизоляции.

Как сообщалось ранее, 1 февраля в регионе положительный тест на COVID-19 сдали 646 человек.

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