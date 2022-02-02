Под Старым Осколом перевернулась автоцистерна

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Авария произошла утром во вторник, 1 февраля, на 126-м километре федеральной автодороги «М-2 «Крым» – Р-22 «Каспий» в Старооскольском городском округе. Как сообщает полиция, по предварительным данным, 36-летний водитель грузового автомобиля «МАЗ» не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Съехав с дороги, автоцистерна врезалась в электроопору, а затем опрокинулась.

- В результате ДТП водитель получил травмы, - прокомментировали в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.