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Общество2 февраля 2022 7:14

Под Старым Осколом перевернулась автоцистерна

Водитель врезался в электроопору, после чего грузовик перевернулся
Анастасия Лемешко
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фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Авария произошла утром во вторник, 1 февраля, на 126-м километре федеральной автодороги «М-2 «Крым» – Р-22 «Каспий» в Старооскольском городском округе. Как сообщает полиция, по предварительным данным, 36-летний водитель грузового автомобиля «МАЗ» не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Съехав с дороги, автоцистерна врезалась в электроопору, а затем опрокинулась.

- В результате ДТП водитель получил травмы, - прокомментировали в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.

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