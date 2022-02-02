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Общество1 февраля 2022 21:06

Белгород признали самым дешевым для жизни городом в ЦФО

При проведении исследования сравнивались цены на набор из 264 видов потребительских товаров и услуг
Анастасия Лемешко
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Росстат обнародовал индекс стоимости жизни в российских городах и поселках в 2021 году. Исследование проводилось среди 290 населенных пунктов. При этом учитывались цены на набор из 264 видов потребительских товаров и услуг.

По итогам самым дорогим городом в Центральном федеральном округе стала Москва с индексом 1,28. Белгород признали самым дешевым для жизни городом в ЦФО. Здесь, а также в самых крупных населенных пунктах региона – Старом Осколе и Губкине – индекс составил 0,86. У Липецка – 0,89, у Курска – 0,90, у Орла и Тамбова – 0,91, у Воронежа – 0,92.