За неделю белгородцам с ковидом на дом доставили лекарств на 30 миллионов

За прошлую неделю белгородцам с коронавирусом доставили на дом лекарств на 30 миллионов рублей. Об этом рассказал министр здравоохранения области Андрей Иконников. Всего же на закупку препаратов для лечения амбулаторных пациентов из областного бюджета выделили 300 миллионов рублей. Это противовоспалительные и жаропонижающие препараты, антикоагулянты. По данным властей, по медицинским показаниям лекарства предоставляются бесплатно.

- Детям также выделяются бесплатные препараты. Они выдаются на дому, если есть для этого показания, - сообщил Андрей Иконников.

Что касается лечения в стационарах, то в регионе 1 512 коек для пациентов с ковидом. Для детей с коронавирусом развернули дополнительно 25 коек. Всего госпитализировано 68 несовершеннолетних с подтвержденным диагнозом. Отмечается, что в дополнительных местах для взрослых пациентов необходимости пока нет.

Министр здравоохранения Белгородской области объяснил, почему, несмотря на большое количество привившихся жителей региона, заболеваемость растет.

- Популяционный иммунитет считается так: количество привитых и количество ревакцинированных. Тот пул, который в ревакцинацию не попал, снижает количество популяционного иммунитета. Мы привили почти 1 050 000 человек. Если вернемся назад на 6–7 месяцев, то у нас уже должно быть порядка 400 тысяч ревакцинировано. В настоящее время – 258 тысяч. У недостающего количества, естественно, популяционный иммунитет уже не работает, - отметил Андрей Иконников.