В Белгородской области дети стали чаще болеть коронавирусом

Статистка по короновирусу в Белгородской области последнее время тревожная. И хотя цифры в целом ниже, чем по стране, уровень заболеваемости продолжает расти. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на прошлой неделе было зарегистрировано 2453 случая заражения. Больше всего болеют люди 50-64 лет.

Выросла заболеваемость и среди детей. Если в предшествующие волны их количество составляло 6-7 процентов от общего числа, то сегодня - 14,5 процентов. В основном, это дети от 0 до 14 лет.

В то же время стало меньше тяжелых случаев. Согласно статистике, по сравнению с пиковым периодом прошлого года количество госпитализированных и подключенных к ИВЛ пациентов заметно уменьшилось. За последнюю неделю среди инфицированных коронавирусом только у 9,6 процентов диагностировали пневмонию. Основная нагрузка сейчас приходится на амбулаторное звено.

В регионе также растет и число заболевших ОРВИ.

- На сегодня мы превысили показатели наиболее сложной 42 недели 2021 года, когда у нас регистрировались максимальные показатели заболеваемости ОРВИ, - сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Елена Оглезнева.

Ведомство рекомендует ограничить массовые деловые мероприятия, совещания, собрания, встречи даже внутри трудовых коллективов, публичные, любые развлекательные и досуговые массовые мероприятия. В правительстве региона уточнили, что мероприятия культурной и образовательной направленности не под запретом, но должны быть организованы с четким соблюдением всех противоэпидемических мер, рекомендованных Роспотребнадзором.