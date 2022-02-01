Белгородская полиция обнародовала аудио телефонного разговора с мошенником

Сотрудники полиции показали, как телефонные мошенники обрабатывают потенциальную жертву, обнародовав аудиозапись одного из таких звонков. Аферист, пытавшийся развести белгородца на кредит, представился ему сотрудником правоохранительных органов.

Его первый шаг – заинтриговать потенциальную жертву. Преступник поинтересовался, не терял ли молодой человек документы и не предоставлял ли он посторонним свои паспортные данные. Получив отрицательный ответ, мошенник сообщил, что в одно из банковских отделений Москвы якобы пришел некий мужчина, который представился родственником белгородца и по генеральной доверенности на его имя потребовал в срочном порядке выдать сумму свыше 65 тысяч рублей.

Задача телефонного мошенника – постоянно держать жертву в напряжении, не давая возможности с кем-то посоветоваться. Сообщив белгородцу, что на него пытались незаконного оформить кредит и, скорее всего, к этому причастны сотрудники банка, клиентом которого он является, лже-правоохранитель потребовал сохранить разговор в тайне. Попросив собеседника не сбрасывать звонок, аферист пообещал переключить его на проверенного специалиста Центробанка и предупредил, что необходимо строго следовать всем его указаниям.

К счастью, белгородец сразу догадался, что ему звонят мошенники и не предоставил им никакой ценной информации. Преступник понял, что его разоблачили, и сам прервал разговор. Если бы житель региона доверился лже-сотруднику правоохранительных органов, дальше его бы попросили для отмены заявки на кредит самому получить займ и перевести всю сумму на якобы безопасный счет.

К сожалению, не всем удается сразу распознать обман. Буквально 31 января в полицию пришел староосколец, у которого аналогичным способом похитили деньги. Он перевел аферистам больше миллиона рублей, пытаясь спасти свои сбережения и обезопасить себя от незаконного оформления кредита. Полицейские просят белгородцев быть внимательными и не совершать по указанию звонящих по телефону незнакомцев, кем бы они не представлялись, никакие финансовые операции. Для проверки информации надо обратиться в банк или в ведомство, откуда якобы поступил звонок, самостоятельно.