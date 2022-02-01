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Происшествия1 февраля 2022 18:09

Белгородца подозревают в попытке убить знакомого за высказывания в адрес жены

По данным следствия, мужчина ударил своего оппонента ножом в шею
Анастасия Лемешко
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Происшествие случилось в ночь на 30 января в одной из квартир на улице Тельмана в Белгороде. По версии следствия, компания приятелей устроила здесь застолье. Между двумя мужчинами произошел конфликт. Подозреваемого – 35-летнего белгородца, возмутили высказывания одного из присутствующих в адрес его жены. Схватив со стола нож, он ударил 44-летнего оппонента в шею. Очевидцы остановили конфликт и вызвали пострадавшему скорую помощь. Подозреваемого задержали сотрудники полиции. Раненного успели доставить в больницу, сейчас он находится в реанимации.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Белгородской области, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Решается вопрос об аресте фигуранта.

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