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Общество1 февраля 2022 15:30

В среду в Белгородской области ожидается мокрый снег

Ночью будет до десяти градусов мороза, днем от минус четырех до плюс одного
Анастасия Лемешко
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По прогнозам белгородских синоптиков, в среду, 2 февраля, в Белгородской области будет облачная погода с прояснениями. Местами ожидается мокрый снег. Ветер будет дуть южный. Ночью – со скоростью 6-11 метров в секунду. Днем – 3-8 метров в секунду.

Ночью обещают от пяти до десяти градусов мороза. Днем от минус четырех до плюс одного. В Белгороде ночью будет пять-семь градусов мороза. Днем - от минус одного до плюс одного. Спасатели и сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательнее на дороге и выбирать безопасную скорость.

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