В Белгороде 137 классов ушли на дистанционное обучение

В школах Белгородской области коронавирусом болеют 627 учеников и 194 работника. В детских садах – 48 детей и 58 работников, закрыта 71 группа, на карантине находятся 1446 детей. В 11 колледжах и техникумах заболели 73 студента и 19 работников. Переведены на дистанционное обучение 31 группа, в которых занимаются 734 студента.

Дистанционно сейчас работают 381 класс в семнадцати муниципалитетах. В общей сложности удаленно обучаются 5,7 процентов от общего количества школьников – 9676 человек. Больше всего таких классов в областном центре – 137. Однако, по сравнению со вчерашним днем их количество уменьшилось на четырнадцать. В Старооскольском городском округе в дистанционном режиме работают 139 классов, в Белгородском районе – 19, Корочанском – 18, Яковлевском горокруге – 17. В Губкинском горокруге на дистанционном режиме еще вчера было 38 классов, сегодня их 16. Об этом на брифинге рассказал первый заместитель министра – начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области Николай Рухленко. По его словам, общее количество обучающихся в дистанционном формате сократилось на 683 человека.

ОРВИ в регионе болеют 13626 школьников, 213 дошколят, 1316 студентов и 610 работников образовательных учреждений. В связи с этим на дистант переведены шесть школ в четырех муниципалитетах и 132 класса в четырнадцати районах и городских округах. Как отметили в пресс-службе правительства региона, в этих учреждениях образования ОРВИ диагностировали более чем у двадцати процентов человек. В Красногвардейском районе вернулись к очному формату работы все пять школ, которые переводили на дистанционное обучение. В детсадах четырех муниципалитетов закрыты двадцать групп, дома находятся 487 детей. Не работают полностью два дошкольных учреждения в Белгородском районе и одно в Шебекинском городском округе.