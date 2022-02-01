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Здоровье1 февраля 2022 12:50

В Белгородской области госпитализировано 68 детей с коронавирусом

В регионе дополнительно развернули для юных пациентов с ковидом 25 коек
Анастасия Лемешко
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По данным областного минздрава, в регионе госпитализировано 68 детей с коронавирусом. Для юных пациентов развернули дополнительно 25 коек.

Как ранее сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, переводить всех школьников на дистанционное обучение, пока нет необходимости. Такие решения будут приниматься точечно.

- Если 20 процентов детей заболело в классе, то на дистант уходит класс. Если в школе, то школа. При этом обязательно должен быть усилен контроль по входному фильтру в образовательные учреждения, - объяснил Вячеслав Гладков.

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