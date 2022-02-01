После гибели двух рабочих во время спила деревьев в Старом Осколе СК возбудил уголовное дело

Напомним, трагедия произошла 31 января в Старом Осколе. По версии следствия, в микрорайоне Интернациональный рабочие спиливали возле многоэтажки ветви. Спиленная часть дерева, сорвавшись с высоты, задела люльку, которая от удара перевернулась. В итоге находившиеся в ней без страховочного оборудования двое рабочих упали на землю, а дерево придавило их. От полученных травм мужчины скончались на месте происшествия.

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, погибшие замещали должности рабочих четвертого разряда муниципального бюджетного учреждения «Зеленстрой». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Ее санкции предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Следователи изъяли в учреждении документацию, касающуюся трудовых отношений погибших, соблюдения правил охраны труда и техники безопасности. Сейчас проводятся следственные действия, назначены судебные экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.