Белгородские энергетики обеспечили возможность выдачи 1500 кВт мощности новому ковид-центру

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» завершил строительство внешних сетей электроснабжения и обеспечил возможность технологического присоединения нового клинического центра для пациентов с коронавирусом, строительство которого ведется в селе Терновка Яковлевского городского округа. Максимальная присоединенная мощность объекта составит 1500 кВт.

Электроснабжение медучреждения будет осуществляться по первой категории надежности от подстанции 110 кВ «Северная». Для подключения к централизованному электроснабжению в кратчайшие сроки проложено свыше 39 километров кабельных линий электропередачи 10-0,4 кВ, установлены две двухтрансформаторные подстанции и дополнительные ячейки на высоковольтном центре питания. Технологическое присоединение будет выполнено по мере готовности к подключению внутриплощадочных сетей ковид-центра.

Аналогичный проект реализуется в Старом Осколе, где энергетики завершают строительство внешних сетей.

- Все работы по подключению медучреждений к сетям выполняются в приоритетном порядке. Это наша ответственность и наш вклад в стабилизацию эпидемиологической ситуации в регионах зоны деятельности компаний, – отметил генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский. – Важно было в кратчайшие сроки подать электроэнергию на стройплощадки, чтобы обеспечить круглосуточный цикл работы строителей. Постоянное технологическое присоединение также будет выполнено без задержек. Сети и источники питания с доступным резервом мощности для центра в Терновке уже готовы, в Старом Осколе будут готовы в кратчайшие сроки.