Белгородку подозревают в краже из сейфа бойфренда отложенных на машину денег

В Старом Осколе в полицию обратился 31-летний мужчина. Он сообщил, что из сейфа в его квартире пропали 280 тысяч рублей. Доступ к хранилищу был только у самых близких.

Полицейские установили подозреваемую, которой оказалась 28-летняя избранница мужчины. По предварительным данным, зная, что возлюбленный хранит в сейфе деньги на покупку машины, она похитила ключ, а затем и накопления. Мужчина в течение трех месяцев не проверял свои сбережения. Ведь подруга убедила его, что он потерял ключ. Когда мужчина все-таки открыл сейф и обнаружил пропажу, женщина активно помогала ему в поисках. По информации полиции, она пыталась ввести в заблуждение не только бойфренда, но и оперативников, выдвигая различные версии произошедшего. При этом оскольчанка заметно нервничала, и в итоге все же созналась в краже. Похищенные деньги стражам порядка удалось изъять. О том, что подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление, мужчина не знал.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.