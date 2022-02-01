В Белгородской области пожарный извещатель спас многодетную семью

фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

В селе Артельное Шебекинского городского автономный дымовой пожарный извещатель спас многодетную семью. Когда субботним утром 29 января в доме раздался тревожный сигнал, родители и трое детей еще спали. Разбуженные пронзительным звуком взрослые обнаружили, что в одной из комнат разгорается пламя. Они быстро одели детей и вывели их на улицу. Никто не пострадал. С быстро распространяющимся пламенем справиться самостоятельно хозяевам было не под силу, и они обратились за помощью к пожарным.

Оперативно прибывшие сотрудники МЧС и добровольцы ликвидировали возгорание. Огонь успел повредить одну из комнат, коридор и крышу на площади 25 квадратных метров. Предварительно, причиной происшествия могло стать неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Белгородской области, пожарный извещатель в доме жителей Шебекинского городского округа установили 30 января 2020 года. Всего здесь воспитываются пятеро детей. Двое из них совершеннолетние, и на момент происшествия они уже здесь не проживали. В ведомстве также рассказали, что такие датчики дыма на протяжении последних лет в домах и квартирах многодетных семей бесплатно устанавливают сотрудники МЧС совместно с представителями органов местного самоуправления. Работа направлена на предотвращение гибели детей на пожарах.