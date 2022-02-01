В Белгородской области сотрудники ГИБДД усилят контроль за водителями такси

По данным белгородской Госавтоинспекции, за прошлый год в регионе по причине несоблюдения ПДД водителями такси случилось 14 дорожно-транспортных происшествий. В них четыре человека погибли и четырнадцать пострадали. Аварии произошли в Белгороде, Губкинском, Старооскольском и Шебекинском городских округах, Ивнянском и Красногвардейском районах. В 2022 году в областном центре в ДТП с участием водителя такси пострадали три человека.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за соблюдением правил перевозки пассажиров таксистами. Оперативно-профилактическое мероприятие пройдет с 1 по 4 февраля.