В Белгородской области возбудили уголовное дело в отношении экс-начальника районной Госавтоинспекции

Начальник ОГИБДД ОМВД России по Краснояружскому району попал под следствие. По информации пресс-службы УФСБ России по Белгородской области, сотрудники ведомства изобличили его во взаимодействии с подразделением собственной безопасности УМВД региона.

По версии следствия, в декабре этого года начальник районной Госавтоинспекции по телефону дал указание своим сотрудникам без составления протокола отпустить нарушителя, выехавшего на встречную полосу. В пресс-службе УМВД области рассказали, что подозреваемый уже уволен со службы по отрицательным основаниям.

Как сообщается на сайте Следственного комитета Белгородской области, в отношении бывшего начальника ОГИБДД возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Максимальное наказание, которое ему может грозить – четыре года лишения свободы.