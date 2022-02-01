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Общество1 февраля 2022 6:29

В Белгородской области возбудили уголовное дело в отношении экс-начальника районной Госавтоинспекции

По версии следствия, он попросил своих сотрудников отпустить нарушителя без протокола
Анастасия Лемешко
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Начальник ОГИБДД ОМВД России по Краснояружскому району попал под следствие. По информации пресс-службы УФСБ России по Белгородской области, сотрудники ведомства изобличили его во взаимодействии с подразделением собственной безопасности УМВД региона.

По версии следствия, в декабре этого года начальник районной Госавтоинспекции по телефону дал указание своим сотрудникам без составления протокола отпустить нарушителя, выехавшего на встречную полосу. В пресс-службе УМВД области рассказали, что подозреваемый уже уволен со службы по отрицательным основаниям.

Как сообщается на сайте Следственного комитета Белгородской области, в отношении бывшего начальника ОГИБДД возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Максимальное наказание, которое ему может грозить – четыре года лишения свободы.

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