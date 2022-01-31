Молодого белгородца обвиняют в сексуальном насилии над пенсионерками

Шокирующая история произошла в Яковлевском городском округе. Сразу две пожилые женщины стали жертвами сексуального насилия. Оба преступления были совершены еще в декабре этого года. Однако, как рассказали в пресс-службе УМВД региона, пенсионерки сразу не обратились в полицию. О случившемся правоохранители узнали лишь недавно. Когда полицейские обходили жителей села и опрашивали по поводу совершенного грабежа, пострадавшие решились рассказать им о насильнике.

Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Корочанского района, приезжавший в Яковлевский городской округ к своей подруге. В обстоятельствах случившегося теперь разбираются сотрудники СК.

По версии следствия, сначала злоумышленник против воли 78-летней женщины проник в ее дом, потребовал раздеться и вступить с ним в интимные отношения. В этот момент зазвонил телефон. Пенсионерка не растерялась и сказала, что сейчас к ней придут. Испугавшись быть застигнутым врасплох, злоумышленник убежал. Спустя несколько дней он проник в дом 65-летней женщины и под угрозой убийства изнасиловал ее.

По данным пресс-службы регионального Следкома, в отношении 29-летнего мужчины возбуждены уголовные дела об изнасиловании и покушении на изнасилование. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Фигурант заключен под стражу.