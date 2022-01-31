В Старом Осколе родственники попавшего в больницу неизвестного мужчины вышли на связь

Недавно в одну из старооскольских больниц с Южной объездной дороги доставили неизвестного мужчину с травмами. Пациент был опрятно одет, но кто он выяснить удалось не сразу. Мужчина не мог говорить, а документов при нем не было. Медики сообщили о поступившем пациенте в УМВД.

Установить личность мужчины удалось благодаря взаимодействию полиции, СМИ и соцмедиа. В течение дня после того, как информация о неизвестном пациенте была размещена в сети Интернет, его родственники вышли на связь. Выяснилось, что доставленным в больницу мужчиной является 55-летний житель Старого Оскола. Обстоятельства получения им травм еще выясняются. Правоохранители благодарят за содействие журналистов и блогеров.