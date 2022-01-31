В Белгородской области погибли двое рабочих

В настоящее время следователь и следователь-криминалист работают на месте трагедии. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

Следственный отдел по Старому Осколу СУ СК РФ по Белгородской области организовал проверку по факту гибели двух работников МУП «Зеленстрой».

По предварительным данным, сегодня, 31 января, по заявке жильцов многоквартирного дома бригада рабочих выполняла работы по отпилу верхней части деревьев в микрорайоне Интернациональный Старого Оскола.

В процессе работ отпиленная часть ствола дерева упала на люльку, в которой находилось двое рабочих 40 и 47-ми лет. Вместе с рабочими люлька упала с высоты, спиленная часть дерева придавила упавших, в результате чего они скончались на месте происшествия.

В настоящее время следователь и следователь-криминалист работают на месте трагедии. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Белгородской области.