«Снежный десант»: в Белгородской области стартовала юбилейная акция студенческих отрядов

В Белгородской области «Снежный десант РСО» проводится с 2018 года. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области стартовала юбилейная акция студенческих отрядов «Снежный десант». Ее участниками стали 80 бойцов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Отряды «Белый лев», «Звездное сияние», «Дельта» и «Дофамин» будут работать с 31 января по 6 февраля в Яковлевском и Алексеевском городских округах, Краснояружском и Белгородском районах.

В рамках акции студенты будут убирать снег, наводить порядок на памятниках и братских могилах времен Великой Отечественной войны, помогать пенсионерам и ветеранам, проводить профориентационные лекции для старшеклассников и мастер-классы по рисованию и рукоделию для учеников младших классов. Многие принимают участие в акции уже не в первый раз.

Напомним, патриотическая акция зародилась в Алтайском крае в 1969 году. В Белгородской области «Снежный десант РСО» проводится с 2018 года.