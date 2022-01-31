В Белгороде полиция накрыла подпольный алкоцех

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Оперативники ликвидировали в Белгороде подпольный алкоцех. Его обнаружили в одном из гаражей на улице Привольная. По предварительным данным, 40-летний местный житель разводил здесь этиловый спирт с водой и изготавливал крепкие напитки. Алкоголь он продавал в розницу. Лицензии на такую деятельность у мужчины, разумеется, не было.

По данным пресс-службы УМВД региона, изъята особо крупная партия – более 4500 литров спиртосодержащей жидкости, а также оборудование для розлива. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Санкции предусматривают до пяти лет лишения свободы. Сейчас полицейские устанавливают возможных подельников мужчины.