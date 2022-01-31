Губернатор Белгородской области раскритиковал работу коммунальщиков

Вячеслав Гладков раскритиковал работу коммунальных служб Белгородской области. Напомним, до этого в регионе запустили сервис, который позволяет не только руководству, но и местным жителям в режиме реального времени следить за количеством техники, задействованной в уборке снега. К началу еженедельного совещания работало только 190 единиц из 785-ти, находящихся в распоряжении муниципалитетов.

По данным властей, на приобретение новой техники для коммунальщиков было выделено 2,5 миллиарда рублей. Больше половины закупили в 2021 году. Остальное приобретут в текущем. За два года планируется направить в районы и городские округа 1 291 единицу.

- В прошлом году закупили 624 единицы коммунальной техники для всех муниципалитетов региона. Но на сегодняшний день не заметно, что ее прибавилось, об этом пишут и жители области. Хотелось бы, чтобы к началу рабочего дня уже все было расчищено и посыпано. Сейчас коммунальные службы работают недостаточно качественно, - отметил Вячеслав Гладков.

Он также напомнил, что на этой неделе ожидается ухудшение погоды. Глава региона потребовал, чтобы тротуары, дороги и дворы были очищены в рамках регламента. Губернатор также пообещал, что вместе с министром цифрового развития области лично будет контролировать, сколько техники задействовано на улицах городов и сел области.

- Если снег выпал, мы должны переходить на двух-трехсменный режим работы. Никаких отговорок не принимаю, готовились к этому восемь месяцев. За это время вы должны были решить все вопросы с нехваткой водителей или ГСМ, - обратился к главам муниципалитетов губернатор.

Напомним, по вопросам очистки дорог жители региона могут обратиться по телефонам +7 (4722) 27-02-91 или 112. Пожаловаться на уборку дворов можно в управляющую компанию, телефон указан на платежной квитанции.