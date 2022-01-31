В Старом Осколе полицейские просят откликнуться родственников или знакомых попавшего в больницу мужчины

В полицию Старого Оскола обратились сотрудники больницы. Они сообщили, что с Южной объездной дороги к ним доставили неизвестного мужчину с травмами. Он не может говорить. Мужчина был опрятно одет, на вид ему около пятидесяти лет, плотного телосложения.

В настоящее время правоохранителями выясняются обстоятельства, при которых он, получил травмы, а также устанавливается личность пациента. Заявление о том, что он пропал, в полицию пока не поступало. Сотрудники старооскольского УМВД просят откликнуться родственников или знакомых мужчины. Телефон для связи 8-4725-44-05-85, 112, 102.