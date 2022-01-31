За сутки шесть жителей Белгородской области умерли от коронавируса

Днем ранее умерли пять человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались шесть человек. Это житель Губкина 1941 года рождения, жительница Старого Оскола 1941 года рождения, житель Ростовской области 1947 года рождения, житель Старого Оскола 1953 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся жительница Белгорода 1938 года рождения и житель Белгорода 1950 года рождения. Они проходили лечение в белгородской городской больнице №2.

Напомним, что днем ранее умерли пять человек.

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса умерли 1924 человека.

Как сообщалось ранее, 30 января в регионе положительный тест на COVID-19 сдал 491 человек, а от коронавируса вылечились 129 жителей региона.