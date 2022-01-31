На Белгородчине собрали свыше 180 кг семян березы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Белгородская область лидирует по сбору семян лесных растений в ЦФО. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По предварительным данным, которые предоставило Федеральное агентство лесного хозяйства, на сегодняшний день в Белгородской области заготовлено около 38 тонн семян лесных растений. Работа не будет прекращена до достижения плановых показателей. Сбор семян лесных растений продолжается на протяжении всего оптимального срока их заготовки.

Больше всего в 2021 году в регионе заготовлено семян дуба. Во время активного периода сбора желудя, который продолжался всю осень, специалисты лесной отрасли собрали 36,9 тонн. Дуб черешчатый является основной лесообразующей породой нашего региона. Дубовые насаждения занимают более 70 процентов площади белгородских лесов.

На втором месте по количеству заготовленного лесосеменного материала – семена акации (764,5 кг), далее идут семена сосны (19, 4 т шишек) и семена березы (182,2 кг). В настоящий момент на территории региона продолжается сбор семян сосны. Продлится он до марта, в период урожайной спелости семян и до раскрытия шишки при наступлении устойчивых положительных температур.

Лесосеменной фонд региона специалисты лесной отрасли восполняют ежегодно. Высококачественные семена лесных растений необходимы для будущего лесовосстановления региона.