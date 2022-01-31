Народные инвестиции: ювелирные украшения как инструмент сбережений

66% женщин и 39% мужчин в России носят ювелирные украшения каждый день. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Как гласят результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», 21% мужчин и 23% женщин используют ювелирные изделия в качестве финансовой подушки безопасности. У 40% мужчин и 50% женщин в семье есть бережно хранимые реликвии: украшения и ювелирные изделия, доставшиеся им от старших поколений и передающиеся по наследству.

Кстати, покупают себе драгоценности наши соотечественники не так часто: 58% женщин и 55% мужчин делают это раз в год. А вот 11% и 15% соответственно заявили, что не покупают себе их никогда. К слову, в отношении такого рода подарков другим людям россияне еще менее щедры, чем к себе: 27% мужчин и 37% женщин не дарят ювелирных изделий.

Что касается вкусов, то 54% женщин и 38% мужчин предпочитают дорогие украшения. 15% женщин и 35% мужчин в этом качестве используют только лишь обручальное кольцо. 18% мужчин и 23% представительниц прекрасного пола являются поклонниками недорогой бижутерии. Дорогую выбирают лишь 8% из числа тех, кто носит украшения.