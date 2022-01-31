Сейчас на вызове работают 38 врачей и семь принимают в 6-й белгородской поликлинике. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Белгородская область готова к ухудшению эпидемиологической ситуации. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения области Андрей Иконников на примере городской поликлиники №6.

Сейчас в ОГБУЗ «Городская поликлиника Белгорода №6» организована работа шести отделений неотложной помощи. Медицинскую помощь пациентам оказывают 44 врача, 44 сотрудника – среднего медицинского персонала. Укомплектованность кадрами составляет: врачами – 73 процента, средним медперсоналом – 92%, прочими работниками – 83%.

«Эпидситуация ухудшается, поэтому увеличение медицинских кадров должно произойти максимально быстро. У нас все есть для оперативной помощи жителям», - отметил глава региона Вячеслав Гладков.

При ухудшении эпидемиологической обстановки во всех отделениях неотложной помощи ОГБУЗ «Городская поликлиника Белгорода №6» для оказания неотложной амбулаторной помощи планируется задействовать в два раза больше врачей и среднего медперсонала. Если ситуация будет ухудшаться дальше, то медицинские кадры будут увеличены в четыре раза. Сейчас на вызове работают 38 врачей и семь принимают в поликлинике.

На сегодняшний день в отделениях неотложной помощи обслужено более 31 тысячи человек, из них СOVID-19 и ОРВИ – 51 процентов от всех принятых пациентов. На дому была оказана помощь более 76 тысячам пациентам, из них COVID-19 и ОРВИ – 68% от всех вызовов на дом. Также проведено обследований на ПЦР более 84 тысяч человек.

Напомним, что на базе МФЦ организован единый контакт - центр «122», по которому жители региона могут вызвать врача на дом, узнать график работы и записаться на прием, а также получить иную информацию по организации медицинской помощи. Ежедневно сотрудниками принимаются до 1000 звонков, из которых более 500 – вызовы на дом.