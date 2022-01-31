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Спорт31 января 2022 7:18

Белгородский «Салют» начал подготовку к весенней части сезона

На просмотр прибыли восемь потенциальных новобранцев
Алексей СЕРГУНИН
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Первую тренировку календарного года подопечные Виктора Навоченко провели на поле стадиона «Серебряный донец».

Первую тренировку календарного года подопечные Виктора Навоченко провели на поле стадиона «Серебряный донец».

Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Белгородский «Салют» начала подготовку к весенней части сезона.

Первую тренировку календарного года подопечные Виктора Навоченко провели на поле стадиона «Серебряный донец». На просмотр в ФК «Салют» прибыли восемь потенциальных новобранцев. Среди них есть как молодые, так и опытные футболисты.

Сбор в Белгороде продлится до 10 февраля. Затем салютовцы отправятся в Ставропольский край. Второй учебно-тренировочный сбор пройдет в Кисловодске с 16 февраля по 2 марта.

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