Белгородский «Салют» начал подготовку к весенней части сезона

Первую тренировку календарного года подопечные Виктора Навоченко провели на поле стадиона «Серебряный донец». Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Белгородский «Салют» начала подготовку к весенней части сезона.

Первую тренировку календарного года подопечные Виктора Навоченко провели на поле стадиона «Серебряный донец». На просмотр в ФК «Салют» прибыли восемь потенциальных новобранцев. Среди них есть как молодые, так и опытные футболисты.

Сбор в Белгороде продлится до 10 февраля. Затем салютовцы отправятся в Ставропольский край. Второй учебно-тренировочный сбор пройдет в Кисловодске с 16 февраля по 2 марта.