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Происшествия30 января 2022 17:58

В Белгородской области убиты две сестры – подозреваемый задержан

Им оказался сожитель одной из женщин
Анастасия Лемешко
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Трагедия произошла 30 января 2022 года. По предварительным данным, 46-летний ранее судимый мужчина жил в Губкине с сожительницей. Между ними часто вспыхивали ссоры, о которых женщина рассказывала сестре. Та в свою очередь советовала расстаться с агрессором. В ходе очередного конфликта злоумышленник расправился с сожительницей. После этого он отправился в село Аверино к ее 56-летней сестре и нанес ей несколько смертельных ударов ножом.

- После совершения преступления мужчина направился по адресу проживания, где был задержан полицейскими, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как рассказали в пресс-службе регионального Следкома, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Санкции предусматривают до пожизненного лишения свободы.

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