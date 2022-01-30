«Открытие» - участник госпрограммы ФОТ 3.0

Банк вошел в топ-5 кредиторов по программе.

Напомним, второй этап ФОТ 3.0 был запущен Минэкономразвития 1 ноября 2021 года. Льготными кредитами могли воспользоваться предприниматели и юридические лица из пострадавших отраслей в соответствии с утвержденным правительством РФ списком, ранее получавшие поддержку по госпрограмме 696 (ФОТ 2.0) или включенные в реестр субъектов малого и среднего бизнеса после 1 июля 2020 года.

Основными получателями льготных кредитов стали микро- и малые предприятия: их доля в кредитном портфеле программы составила более 85%. Всего льготные кредиты по программе ФОТ 3.0 поддержали более 26 тысяч компаний и помогли сохранить 650 тысяч рабочих мест. За два месяца действия программы российский бизнес получил 88,7 млрд рублей льготных кредитов, из них 41,5 млрд - предприятия общественного питания. Поддержка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» помогла сохранить более 25 тысяч рабочих мест - в рамках второго этапа программы выдано 4 миллиарда рублей.

Наибольший объем поддержки получили предприниматели из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Республики Татарстан и Башкортостан, Свердловской, Ростовской, Самарской и Челябинской областей.