Еще 430 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Сейчас из 863-х госпитализированных 43 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще пять пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это две жительницы и один житель Старооскольского городского округа 1948, 1960 и 1978 годов рождения, жительница Губкинского городского округа 1953 года рождения. Все они проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся - житель Белгорода 1950 года рождения. Он проходил лечение в белгородской городской больнице №2.

За это же время 430 пациентов заболели, а выздоровели – 138.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 86893 человека, выздоровели – 78898, умерли – 1918.

Сейчас из 863-х госпитализированных 43 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

13179 белгородцев - на самоизоляции, 26026 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 260383 - сняты с самоизоляции.